Garlasco, la chat sul forum dei seduttori di qualche anno fa: “Chi vi attizza?” E Sempio risponde: “La Meloni”

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Si parlava di donne sul forum ItalianSeduction – la sedicente prima community di seduzione d’Italia. In uno dei thread, le discussioni online, l’utente “Il ConteMascetti”, il 30 marzo 2016, cerca un confronto per parlare di quello che lui definisce il “Complesso della Littizzetto”.

Il ragionamento, su cui soprassediamo, si chiude una domanda rivolta agli frequentatori del blog: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo».

Il primo a rispondere è Andreas, l’alias utilizzato da Andrea Sempio. «la Meloni». La risposta ottiene anche due like da parte di altrettanti utenti e degli altri commenti. Uno domanda a Sempio: «A sto punto son curioso: perché?», mentre un altro digita: «ARGHH!!! però è vero quella faccia un po’ così ce l’ha…».

Alla richiesta di chiarimenti Andreas non risponde. Il messaggio di apprezzamento per l’attuale presidente del Consiglio, in quel periodo di dieci anni fa candidata sindaca per Roma, è uno degli ultimi dei circa 3,000 pubblicati da Sempio sul forum. Il primo risale al 2009 mentre l’ultimo è del primo settembre 2016. Qualche mese dopo, a cavallo tra il dicembre di quell’anno e primi mesi del 2017, l’amico di infanzia di Marco Poggi verrà indagato per la prima volta dalla procura di Pavia, all’epoca diretta dal procuratore Giorgio Reposo e dall’aggiunto Mario Venditti, per l’omicidio di Chiara Poggi.













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