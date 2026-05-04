Giuseppe Cipriani rompe il silenzio: «Dall’Italia un mare di m… su Nicole Minetti. L’adozione è regolarissima”

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L’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera. L’erede della dinastia dell’Harry’s Bar di Venezia dice che stanno pensando di adottare un altro bambino in Uruguay dopo che si saranno calmate le acque. Poi parla della vicenda della grazia, che «ha distrutto Nicole. Le han detto di tutto, poveretta, peggio di così… Lei è una madre fantastica, che sta facendo il suo dovere di mamma e crescendo questo figlio in maniera speciale. Ma dall’Italia, le è stato davvero gettato addosso un mare di merda. Notizie false».

Nicole Minetti e l’adozione illegale

Cipriani parla da Punta del este, dove si trova insieme a Minetti. I due sono andati via dall’Italia subito dopo la grazia ricevuta da Sergio Mattarella. Le notizie false, secondo Cipriani, sarebbero «tutte. A partire dall’adozione, che definiscono illegale. Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali, psicologi… L’Uruguay non è un Paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente. E i soldi non servono a niente, anzi: è un Paese socialista, certe cose non si comprano».

Secondo l’imprenditore si tratta di «bassezze. Tutta la vicenda non ha gambe per camminare, è una cosa pazzesca: non rispettare la privacy d’un bimbo, la privacy familiare… Credo che bisognerà trarre delle conclusioni e agire, quando le cose si saranno calmate. Chiederemo i danni. Dare la notizia va benissimo, ma qui s’urla al vento per cose che non esistono. Si danno le notizie e poi, però, s’ammette che non sono confermate».













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