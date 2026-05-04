TRASPORTI. SMARRAZZO (CR): LINEA 10, SEGNALE CONCRETO PER L’AREA NORD E NON SOLO

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“La firma per il Lotto 2 della Linea 10 rappresenta un passo concreto verso una svolta attesa da anni per i cittadini dell’area nord e conferma, ancor più nelle parole del vicepresidente Mario Casillo che, quando le istituzioni collaborano, i risultati arrivano”.

Così il consigliere regionale campano Pietro Smarrazzo (Casa Riformista) per il quale “l’area Nord rappresenta un territorio troppo a lungo penalizzato sul piano dei collegamenti, tra il napoletano e il casertano”.

“Oggi – aggiunge – siamo ancora nella fase dei cantieri, ma è proprio da qui che passa una possibilità di cambiamento, tra programmazione, visione e investimenti che vedono nella sinergia tra Regione Campania, Comune e Governo il presupposto per colmare un divario infrastrutturale che incide sulla qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini”.

“Dunque una buona notizia, atteso che le infrastrutture moderne non seguono i confini amministrativi, ma li superano mettendo in connessione territori e comunità diverse e che, quando sono pensate con visione, generano un effetto positivo su mobilità, economia e opportunità, contribuendo allo sviluppo complessivo regionale. Una rete di interconnessione – conclude Smarrazzo – che va progressivamente estesa a tutte le province della Campania, rafforzando in particolare quelle aree ancora meno servite, per colmare i divari di accesso al diritto alla mobilità su tutto il territorio”.













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