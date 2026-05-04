MORTO ALL’ETA’ DI 88 ANNI IL PM CHE ACCUSO’ TORTORA

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E’ morto, all’età di 88 anni, il magistrato Diego Marmo, che rappresentò l’accusa al processo che ha visto imputato Enzo Tortora. Il decesso, di cui si è appreso solo oggi, risale alla giornata di domenica e le esequie si terranno alle 11 di domani, 5 maggio, a Napoli nella Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in piazza degli Artisti. Marmo, che ha ricoperto anche l’incarico di procuratore a Torre Annunziata, aveva chiesto scusa alla famiglia Tortora nel 2014, ammettendo di avere commesso un errore.

“Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato – dichiarò Marmo in un’intervista rilascia a Il garantista -. E adesso, dopo trent’anni, è arrivato il momento. Mi sono portato dietro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto. Agii in perfetta buona fede”.













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