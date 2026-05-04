Garlasco, i difensori di Sempio: “Strumentale mostrizzazione”

Condividi

Visite: 15

50 Visite

“Siamo di fronte a una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell’imminenza dell’interrogatorio che lo riguarda. Un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio, il 38enne convocato per il 6 maggio dai pm di Pavia che lo accusano del delitto di Chiara Poggi. Oltre a Sempio, saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa, come persone informate sui fatti.

Sono stati infatti notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e alle cugine di primo grado Paola e Stefania Cappa.

Sempio, negli ultimi giorni, è finito ancor più nell’occhio del ciclone perché è emerso che fosse un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra 2009 e 2016, dove faceva riferimento all’ossessione per una ragazza “tra i 18 e i 20 anni”, che gli avvocati escludono fosse Chiara Poggi.

“Questo tentativo di mostrizzarlo – ha proseguito l’avvocato – è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l’omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l’ipotesi che abbia commesso quell’omicidio“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti