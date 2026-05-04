Garlasco, i difensori di Sempio: “Strumentale mostrizzazione”

“Siamo di fronte a una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell’imminenza dell’interrogatorio che lo riguarda. Un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio, il 38enne convocato per il 6 maggio dai pm di Pavia che lo accusano del delitto di Chiara Poggi. Oltre a Sempio, saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa, come persone informate sui fatti.
Sono stati infatti notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e alle cugine di primo grado Paola e Stefania Cappa.
Sempio, negli ultimi giorni, è finito ancor più nell’occhio del ciclone perché è emerso che fosse un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra 2009 e 2016, dove faceva riferimento all’ossessione per una ragazza “tra i 18 e i 20 anni”, che gli avvocati escludono fosse Chiara Poggi.
“Questo tentativo di mostrizzarlo – ha proseguito l’avvocato – è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l’omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l’ipotesi che abbia commesso quell’omicidio“.