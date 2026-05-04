Incandidabilità e rinvii a Napoli Nord: tra vuoti normativi e urgenza di riforma per Marano

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Da alcuni giorni leggo su Terranostranews, a firma del Direttore: “Esclusiva a Marano:

incandidabilità alle prossime elezioni. Il mistero dei rinvii a Napoli Nord”. Si evidenzia come

i cambi del giudice e i tempi inspiegabilmente dilatati, a oltre due mesi dalla prima udienza,

rendano il percorso tortuoso, costellato di rinvii, lasciando la questione sospesa in un

limbo giudiziario difficile da giustificare. A ciò si aggiunge un altro titolo: “A Napoli Nord il

tempo si è fermato sulle incandidabilità…”.

A ritardi e interrogativi si sommano dubbi e perplessità, sfociando talvolta anche nell’ironia,

equiparando la durata della decisione a quella del “Maxiprocesso di Palermo”.

Quali sono i motivi? Perché gli elettori si pongono queste domande?

Rileggendo questi articoli, sono stato spinto a un’ulteriore riflessione. Lo scioglimento del

consiglio comunale per infiltrazione camorristica o mafiosa è un istituto giuridico di natura

preventiva e amministrativa, disciplinato dall’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali. Non

si tratta di una sanzione penale, bensì di una misura volta a salvaguardare l’ente locale da

condizionamenti mafiosi.

Nel disciplinare tale istituto, il legislatore ha individuato alcuni punti chiave: il ripristino della

legalità; l’emersione di concreti, univoci e rilevanti collegamenti, diretti o indiretti, tra

amministratori e criminalità organizzata; la nomina di una Commissione Straordinaria e la

previsione dell’incandidabilità.

Poiché il fenomeno non è limitato a casi sporadici, ma coinvolge diversi comuni — solo

nella provincia di Napoli —, Marano è arrivato a ben cinque scioglimenti. Vogliamo

davvero che questa situazione continui all’infinito, con il triste primato di essere il primo

comune d’Italia per numero di scioglimenti?

Come evidenziato nella relazione del Ministro dell’Interno, allegata agli ultimi due

scioglimenti del Consiglio Comunale, il fenomeno malavitoso non è circoscritto all’ambito

comunale, ma riguarda l’intero comprensorio. Coinvolge non solo amministratori, ma

anche soggetti appartenenti alla struttura portante della macchina comunale. Per questo,

la soluzione non può limitarsi al singolo provvedimento di incandidabilità.

Tra il 1991 e il 2025, la Campania ha registrato oltre 120 scioglimenti per camorra,

risultando una delle regioni con la più alta incidenza. Marano, con cinque scioglimenti,

rappresenta il caso più significativo a livello nazionale. Il fenomeno si è esteso in modo

preoccupante e, allo stato attuale, il quadro normativo appare incompleto, incapace di

affrontare tutte le problematiche esistenti.

Infatti, per quanto riguarda l’incandidabilità, il Ministro dell’Interno (organo esecutivo)

demanda la decisione al Tribunale di Napoli Nord (organo giudiziario), mentre il fenomeno,

nella sua complessità, resta politico e di interesse nazionale, assumendo quindi anche una

dimensione sociale. In questo contesto, il ruolo del legislatore diventa prioritario.

Dovrebbe essere il legislatore, oltre a stabilire l’incandidabilità del singolo amministratore,

a fissarne con chiarezza i presupposti, estendendo eventuali responsabilità anche a

collaboratori, impiegati o funzionari che si siano resi complici di illeciti, nel rispetto del

diritto di voto attivo e passivo sancito dall’art. 48 della Costituzione. È necessario evitare

generalizzazioni basate su meri rapporti di parentela o affinità.

Occorre trovare soluzioni efficaci a un problema che, in casi come quello di Marano,

rischia di protrarsi indefinitamente, con scioglimenti intervallati da commissariamenti della

durata di 18 o 24 mesi. Anche quando questi, come l’attuale, risultano utili e costruttivi, la

situazione di fondo resta immutata.

A mio avviso, le indicazioni fornite dalla Commissione Straordinaria vanno nella giusta

direzione: salvaguardare il territorio e valorizzarne le potenzialità. In particolare, la

riqualificazione e l’assegnazione di strutture comunali — come palestre scolastiche,

palazzetti dello sport e Villa Borghese — e la valorizzazione del centro storico

rappresentano segnali concreti di cambiamento.

Questo significa che divisioni, errori e incomprensioni fanno parte della nostra storia, ma

non possono continuare a condizionare il futuro. È tempo, dunque, di una ricomposizione.

L’attuale situazione richiede un’inversione di tendenza, che non può prescindere da

un’unità d’intenti tra tutte le forze in campo, fondata su un riformismo solido e orientato alla

ricerca di un equilibrio stabile nel processo di trasformazione della società e delle

istituzioni. Le precedenti amministrazioni, infatti, sembrano non aver tenuto

adeguatamente conto del territorio e delle aspettative dei cittadini.

Per realizzare un cambiamento reale, Marano ha bisogno di una spinta propulsiva che

parta dal basso, dalla società civile, con il contributo dei partiti e dei movimenti. Sarebbe

auspicabile un’alleanza per la salute pubblica che possa ottenere, alle prossime elezioni,

una maggioranza ampia e dare vita a una giunta pienamente operativa, capace di

dialogare con il Governo nazionale, il Parlamento, la Regione e la Città Metropolitana.

Non esistono scorciatoie: né scelte imposte dall’alto né indirizzi dettati dai cosiddetti “poteri

forti”.

Allo stesso modo, non esistono misteri: è necessario prendere atto che l’articolo 143 ha

raggiunto i suoi limiti e necessita di modifiche. Il Ministro dell’Interno dovrebbe farsi

promotore, presso il Governo, di un disegno di legge che preveda una corsia preferenziale

e, nei casi più gravi — come quello di Marano —, l’adozione di una legge speciale.

Come Associazione Amici Insieme – Napoli Nord avevamo già posto il problema,

proponendo l’indizione di un pubblico dibattito con la partecipazione dei rappresentanti

dell’intero arco costituzionale, coinvolgendo in particolare i parlamentari del territorio

affinché si facciano promotori di un’iniziativa legislativa.

Infine, resta lo strumento dell’iniziativa popolare, attraverso la raccolta di 50.000 firme,

della quale, se necessario, siamo pronti a farci promotori.

Franco De Magistris













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