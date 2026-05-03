Napoli, picchia a sangue la compagna davanti alla figlia piccola: arrestato peruviano

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I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Foria quando notano una donna a piedi. La ragazza, ha 25 anni ed è Peruviana, ha la testa e il volto sporchi di sangue mentre ha in braccio a sua bambina di 4 anni. La vittima dice di essere appena stata picchiata dal compagno convivente. Dalle prime informazioni raccolte si comprende che l’aggressione è avvenuta nell’abitazione dei due poco distante e che l’uomo aveva ripetutamente colpito la compagna alla testa utilizzando lo smartphone. Il tutto in presenza della bimba. Viene allertato il 118 che porta la donna in codice rosso non in pericolo di vita all’ospedale del Mare dove è ancora ricoverata. La bimba è stata affidata alla nonna materna. I militari hanno rintracciato l’uomo – un Peruviano classe ’99 già denunciato dalla compagna l’anno scorso – per poi arrestarlo. Ora è in carcere, deve rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.













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