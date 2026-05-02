Maxi rogo sul monte Faeta, indagati due uomini

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Due uomini sono indagati per il rogo sul monte Faeta, devastato da tre giorni di fiamme. Si tratta di due operai agricoli accusati di incendio boschivo colposo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali di Lucca, i due stavano facendo pulizia in un oliveto quando è partito il fuoco. La pulizia era stata commissionata dai proprietari dell’oliveto.

Dopo l’ammissione i due, 50enni titolari di una ditta di giardinaggio di Lucca, sono stati invitati a nominare un legale. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Lucca, come riporta Il Tirreno.

Il vasto incendio boschivo sviluppatosi dal monte Faeta, nel territorio di Capannori (Lucca), ha raggiunto nel pomeriggio del 30 aprile il comune di San Giuliano Terme (Pisa), interessando progressivamente le aree a est del territorio comunale e determinando l’evacuazione complessiva di circa 3.000 persone. Al primo avanzare delle fiamme, intorno alle 14 del 30 aprile, l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha attivato il Centro operativo Comunale (Coc) e disposto, con apposita ordinanza, l’evacuazione precauzionale di circa 300 residenti nella località Sugherone, nella frazione di Asciano.













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