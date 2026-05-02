Blitz nel ristorante, ucciso il cameriere. L’obiettivo era il titolare

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Un’irruzione armata all’interno di un ristorante si è trasformata in una tragedia nella serata di ieri a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove il caposala del locale è rimasto ucciso durante una sparatoria improvvisa. La vittima è Angelo Pizzi, 62 anni, incensurato, che secondo gli investigatori non sarebbe stato l’obiettivo dei sicari ma si sarebbe trovato casualmente lungo la traiettoria dei colpi esplosi.

L’episodio è avvenuto nella “Spaghetteria n.1” di via Storelli. Tre uomini, a volto scoperto o comunque ancora non identificati, sarebbero entrati nel locale e avrebbero aperto il fuoco esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco all’interno del ristorante, in una dinamica fulminea che ha provocato panico tra clienti e personale. Gli inquirenti non escludono che all’esterno del locale potesse esserci un quarto complice con funzione di appoggio o copertura alla fuga. Quando i colpi sono stati esplosi, Pizzi era intento a svolgere il suo ruolo di caposala. È stato raggiunto dalle pallottole ed è morto poco dopo, nonostante i soccorsi. Le prime ricostruzioni indicano che non avesse alcun legame con gli autori o con l’obiettivo dell’agguato, elemento che rafforza l’ipotesi del cosiddetto “errore di persona” o del danno collaterale in un’azione diretta contro altri.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, competente anche sul territorio del Tribunale di Trani. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ritenute fondamentali per ricostruire i movimenti dei killer prima e dopo l’irruzione, nonché l’eventuale presenza di complici e vie di fuga. Sul movente si lavora ancora su più ipotesi. Tra queste, gli inquirenti non escludono un possibile collegamento con altri episodi di violenza registrati recentemente nel territorio del nord Barese, in un contesto che potrebbe essere riconducibile a contrasti tra gruppi criminali locali. In particolare, si valuta anche una possibile connessione con un omicidio avvenuto nei giorni scorsi in un locale della stessa città, dove un pregiudicato era stato ucciso in circostanze ancora oggetto di approfondimento.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni investigative, negli ultimi giorni il territorio barese è stato interessato da diversi episodi violenti, inclusi ferimenti e sparatorie, che gli investigatori stanno cercando di inquadrare all’interno di eventuali dinamiche di regolamento di conti tra clan rivali attivi nella zona. Tra i gruppi citati nelle ipotesi investigative figurano realtà criminali storicamente presenti nell’area, ma al momento non vi sono certezze consolidate sulla matrice dell’episodio di Bisceglie. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, mentre la città resta scossa da un episodio che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della presenza di dinamiche criminali sul territorio. Le prossime ore saranno decisive per l’analisi delle immagini e per eventuali sviluppi investigativi utili all’identificazione dei responsabili.













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