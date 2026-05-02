Como-Napoli 0-0: palo di Politano nel finale, rimpianti al Sinigaglia

Finisce 0-0 la sfida tra Como e Napoli allo stadio Sinigaglia, un pareggio che lascia più di qualche rimpianto a entrambe le squadre per le occasioni create e non concretizzate.

Il Napoli prova a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco per lunghi tratti e costruendo diverse opportunità offensive. La più clamorosa arriva nei minuti finali, quando Politano colpisce il palo, sfiorando il gol che avrebbe regalato agli azzurri tre punti pesantissimi in chiave Champions.

Il Como, guidato da Fabregas, risponde con personalità davanti al proprio pubblico. I lombardi non si limitano a difendere, ma provano a pungere in ripartenza e con alcune trame interessanti, mettendo in difficoltà la retroguardia partenopea in più di un’occasione.

Il risultato finale rispecchia l’equilibrio visto in campo, ma non cancella i rimpianti: sia il Como che il Napoli avevano l’opportunità di dare una svolta alla propria classifica. Alla fine, però, al Sinigaglia nessuno riesce a trovare il guizzo vincente e la gara si chiude senza reti.