Trump: «Pronto a prendere il controllo di Cuba. Tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi»

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La rabbia dei dem contro Trump per l’autorizzazione della guerra: “E’ illegale”

I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono «terminate» e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. «Quello che ha dichiarato non riflette la realtà per decine di migliaia di soldati nella regione. Trump è entrato questa guerra senza strategia e senza un’autorizzazione legale e quanto ha detto al Congresso non cambia nessuna delle due cose», ha detto la senatrice democratica Jeanne Shaheen. «Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici», ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer.

Trump, Cuba? ‘Forse una portaerei potrebbe fermarsi al ritorno dall’Iran’

 «Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi» a Cuba. Lo ha detto Donald Trump un po’ scherzando, un po’ serio nel corso di un evento al Forum Club in Florida. Il presidente ha quindi spiegato che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.

Il ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all’isola equivalgono a una «punizione collettiva», mentre un’enorme corteo ha sfilato davanti all’ambasciata americana all’Avana, per le celebrazioni dell’1 maggio, promettendo di essere tutti pronti a «difendere la patria», secondo quanto riporta Afp. Trump ha detto ad un evento in Florida che potrebbe far fermare una portaerei statunitense «di ritorno dall’Iran… a circa 100 metri dalla costa» dell’isola caraibica. In un ordine esecutivo, il leader statunitense ha affermato che avrebbe imposto sanzioni a persone coinvolte in una vasta operazione di smantellamento dell’economia cubana, che è controllata dal governo. Le ultime sanzioni costituiscono una «punizione collettiva» per il popolo cubano, ha dichiarato Rodríguez. «Respingiamo fermamente le recenti misure coercitive unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti.
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