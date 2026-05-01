Brasile, il Senato boccia il candidato di Lula alla Corte Suprema. Per il presidente più chiacchierato della storia la fine politica è vicina

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Brazilian former President (2003-2010) and candidate for the leftist Workers Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva holds a rose he was given while leaving the polling station during the presidential run-off election, in Sao Paulo, Brazil, on October 30, 2022. - After a bitterly divisive campaign and inconclusive first-round vote, Brazil elects its next president in a cliffhanger runoff between far-right incumbent Jair Bolsonaro and veteran leftist Luiz Inacio Lula da Silva. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
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    Messias, attuale avvocato generale dell’Unione e uomo vicino a Lula, era stato indicato per occupare uno scranno nello Stf, ma non ha ottenuto il sostegno necessario in un voto considerato altamente simbolico per gli equilibri politici a Brasilia.
L’opposizione ha celebrato il risultato come una vittoria politica contro il governo.

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