Brasile, il Senato boccia il candidato di Lula alla Corte Suprema. Per il presidente più chiacchierato della storia la fine politica è vicina

Il plenum della Camera alta ha votato contro la nomina con 42 no e 34 sì, segnando la prima bocciatura di un candidato al massimo tribunale del Paese sudamericano dal lontanissimo 1894, riportano i principali media brasiliani.
Messias, attuale avvocato generale dell’Unione e uomo vicino a Lula, era stato indicato per occupare uno scranno nello Stf, ma non ha ottenuto il sostegno necessario in un voto considerato altamente simbolico per gli equilibri politici a Brasilia.
L’opposizione ha celebrato il risultato come una vittoria politica contro il governo.