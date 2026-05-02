Angri, evira il marito dopo una lite per gelosia: arrestata una donna originaria del Bangladesh

Choc ad Angri, nel Salernitano: una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, è stata arrestata con l’accusa di aver gravemente ferito il marito 41enne, ora ricoverato in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’aggressione ci sarebbe la scoperta di un tradimento. La donna avrebbe sedato il coniuge nella loro abitazione e, approfittando del suo stato di incoscienza, lo avrebbe colpito provocandogli gravi lesioni agli organi genitali.

L’uomo, nonostante le ferite, è riuscito a chiedere aiuto. Inizialmente si era pensato a una lite tra connazionali, ma le indagini dei carabinieri hanno poi chiarito la dinamica dell’accaduto.