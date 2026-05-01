MARANO ANCORA SENZ’ACQUA. LAVORI DI RIPRISTINO CONCLUSI IERI, CI VORRA’ TEMPO PER IL RITORNO ALLA NORMALITA’ E SI TEMONO NUOVI INTOPPI

Nonostante l’annunciata conclusione dei lavori all’impianto C3, la crisi idrica continua a creare disagi e incertezze tra i cittadini. Secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico, gli interventi sarebbero stati ultimati nella giornata di ieri, ma per il ritorno alla normalità serviranno ancora almeno 24-36 ore, tempo necessario al riempimento delle vasche di accumulo.

Tuttavia, la situazione sul territorio appare tutt’altro che stabile. In alcune zone, infatti, l’acqua era tornata già nella serata di ieri, salvo poi registrare nuovamente problemi e interruzioni nella giornata di oggi. Un andamento altalenante che alimenta dubbi e preoccupazioni tra i residenti, già provati da giorni di disservizi.

Al momento non è chiaro se si siano verificati ulteriori intoppi tecnici o rallentamenti nelle operazioni di ripristino. A complicare il quadro c’è anche la giornata festiva del Primo Maggio, con gli uffici comunali chiusi, rendendo difficile ottenere aggiornamenti ufficiali e tempestivi sulla reale situazione.

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