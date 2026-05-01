Izzo: “Decreto Sicurezza bis, nessuna svolta: norme invariate e riforme rinviate”

L’approvazione recente del Decreto Legge Sicurezza bis lascia sostanzialmente inalterato l’assetto normativo vigente, nonostante il clima mediatico alimentato da recenti episodi di devianza giovanile. L’intervento legislativo, privo di nuove integrazioni o modifiche strutturali, non risponde all’attesa di un riordino organico delle misure di prevenzione e repressione. In particolare, la questione del porto dei coltelli, al centro di un acceso dibattito pubblico, non registra innovazioni di rilievo. Il testo approvato non introduce deroghe né liberalizzazioni: resta invariato il principio cardine del “giustificato motivo” per il trasporto di strumenti atti a offendere, confermando la stretta interpretazione della normativa esistente. Parallelamente, emerge con forza l’esigenza di concentrare gli sforzi legislativi su altri fronti cruciali, come la tutela degli animali. È prioritario rafforzare gli strumenti normativi e le politiche educative in materia, affinché il riconoscimento del valore sociale degli animali si traduca in misure efficaci e strutturali. Solo affiancando alla prevenzione un concreto avanzamen to delle tutele già esistenti si potrà garantire una protezione reale e duratura.
Michele Izzo© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews