CALVIZZANO: infermiere maranese rapina una donna minacciandola con bisturi. Arrestato dai carabinieri

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Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato per rapina aggravata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano.

Si tratta di Feliciano Cerullo, 49enne di Marano, già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe avvicinato una donna in auto, minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Subito dopo, l’uomo avrebbe rivenduto l’anello in un compro oro della zona, incassando 650 euro.

I Carabinieri, allertati dalla vittima, hanno immediatamente ricostruito la vicenda, recuperato la fede e identificato il 49enne. Sequestrata l’arma utilizzata per la rapina. Il 49enne, ora in carcere, risponderà di rapina aggravata.













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