Vico Equense, per il “Maggio della Cultura” musei cittadini aperti ogni weekend

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Un mese interamente dedicato alla promozione del sapere, della storia e della conoscenza. Con il “Maggio della Cultura”, cittadini e visitatori verranno accompagnati lungo un percorso diffuso tra i principali luoghi culturali della città. Per l’intero mese di maggio, infatti, oltre agli eventi in programma, verranno aperti al pubblico tutti i musei cittadini, ogni sabato e domenica con orario 10:00-13:00 e 16:00-20:00, offrendo un’opportunità concreta di fruizione del patrimonio locale.

Nel circuito rientrano il MAAAM della nuova Casa Comunale di Piazzale Siani, l’Antiquarium Silio Italico, il Museo del Cinema del Palazzo Storico Comunale, il Museo Mineralogico dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, il Museo Diocesano di via Vescovado e la Chiesa della SS. Annunziata, considerata tra le più suggestive del panorama nazionale.

“Con il Maggio della Cultura intendiamo rafforzare una visione precisa: la cultura come elemento strutturale della vita cittadina”, dichiara il sindaco Giuseppe Aiello. “Non si tratta solo di ampliare l’offerta, ma di costruire un rapporto stabile tra comunità e patrimonio. L’apertura dei musei nei weekend rappresenta un passo concreto in questa direzione”, ha continuato. “Vico Equense ha un patrimonio ricco e articolato, che merita di essere valorizzato con continuità. Questo mese è un invito a riscoprirlo, con uno sguardo nuovo e più consapevole”, ha concluso il primo cittadino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione culturale del territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e fruibili i luoghi della memoria e dell’identità locale.













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