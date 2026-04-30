Orologio da 80mila euro rubato a due turisti a Forte dei Marmi, assolto il rapinatore napoletano di Charles Leclerc

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Pinto Francesco, classe 2003, napoletano residente a Mondragone, è stato assolto dalla rapina aggravata e lesioni commessa ai danni di 2 turisti francesi a Forte dei Marmi, quando venne sottratto a colpi d’arma da fuoco un Patek Philippe da 80mila euro. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha assolto il giovane “per non aver commesso il fatto”.

Francesco Pinto è diventato famoso alle cronache giudiziarie per aver rapinato il pilota della Ferrari di formula uno dell’orologio Richard Mille da 2 milioni di euro.

Il fatto.

Sono stati sparati tre colpi di pistola a salve in aria e l’uomo è stato colpito con il calcio dell’arma: i due malviventi erano a bordo di una moto

La polizia è alla ricerca dei rapinatori che la notte scorsa hanno portato via al turista, 47 anni francese, un orologio da 80mila euro modello Patek Philippe. Secondo una ricostruzione, il turista camminava a piedi con la moglie, 39enne, quando sono stati bloccati da due uomini su una motocicletta i quali hanno esploso tre colpi di pistola, a salve, in aria e poi con il calcio della pistola, forse una scacciacani, hanno colpito l’uomo per strappargli il costoso orologio dal polso. L’episodio è avvenuto intorno alle 1 in via Piave, strada residenziale accanto al centro. Il turista è finito al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia” per le cure del caso anche se le ferite per fortuna sono state lievi.

La polizia anche attraverso eventuali immagini di telecamere presenti nella zona sono alla ricerca dei rapinatori che al momento sono riusciti a dileguarsi. Dall’inizio dell’estate sono stati già diversi gli orologi rubati. Appena sabato scorso ai carabinieri una turista di Firenze ha denunciato che a Marina di Pietrasanta, intorno alle 20, le sarebbe stato portato via un orologio Rolex dal polso: in questo caso ha agito un uomo che è fuggito a piedi.













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