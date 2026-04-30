ESCLUSIVA. Marano, svolta per palestre scolastiche, palasport e Villa Borghese: in arrivo restyling e nuovi bandi

La commissione straordinaria del Comune di Marano è pronta a imprimere un cambio di passo nella gestione e nella valorizzazione delle strutture pubbliche. Sul tavolo c’è un piano articolato che riguarda palestre scolastiche, impianti comunali e palasport, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni e rilanciarne l’utilizzo attraverso forme di collaborazione con il privato.

Il progetto prevede innanzitutto il restyling delle palestre, molte delle quali necessitano da tempo di interventi di manutenzione e adeguamento. Una volta completati i lavori, si procederà con la pubblicazione di bandi per l’affidamento della gestione, aprendo anche alle società sportive private. Una scelta che arriva dopo le sollecitazioni di associazioni del territorio e che si ispira a modelli già adottati con successo, come quello del Teatro Alfieri, oggi chiuso per vicissitudini tecniche, ma gestito da privati ma con criteri che garantiscono anche la fruizione pubblica.

Secondo quanto trapela dai vertici comunali, i tempi non dovrebbero essere lunghi: l’intenzione è quella di accelerare sia sugli interventi di riqualificazione sia sull’emanazione degli avvisi pubblici. Anche per il palasport, attualmente gestito da anni da alcune società, si apre una nuova fase con la predisposizione di un bando pubblico per l’affidamento, nel segno della trasparenza e della rotazione.

Ma il piano della commissione straordinaria guarda anche oltre lo sport. Riflettori puntati sulla Villa Borghese, immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e in passato interdetto dalla prefettura, dove sorgeva un ristorante. L’idea è quella di trasformare l’area in un centro di formazione dedicato al settore enogastronomico, un punto di riferimento per giovani e professionisti del territorio, se non addirittura una vera e propria scuola.

Un progetto ambizioso che punta a coniugare legalità, sviluppo e opportunità, restituendo alla collettività spazi finora inutilizzati o sottoutilizzati. Dopo anni di criticità e immobilismo, Marano prova così a ripartire da sport, cultura e formazione.