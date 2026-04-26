Ancora un incidente a Marano: scooter travolto al solito incrocio, tra via Borsellino e via Di Vittorio. Cresce la rabbia dei residenti

Condividi

Visite: 801

49 Visite

Sarebbe stato il mancato rispetto dello stop, o forse l’eccessiva velocità, a causare l’ennesimo incidente verificatosi nel giro di pochi giorni a Marano di Napoli, sempre nello stesso punto critico. Teatro dello scontro l’incrocio tra via Paolo Borsellino, via San Rocco e via Giuseppe Di Vittorio, già segnalato più volte dai cittadini per la sua pericolosità.

Secondo una prima ricostruzione, nella notte, poco dopo la mezzanotte, un’auto in uscita non si sarebbe fermata allo stop oppure procedeva a velocità sostenuta, finendo per travolgere uno scooter in transito. Ad avere la peggio il giovane centauro, rimasto ferito nell’impatto. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Una scena purtroppo già vista. A distanza di meno di due giorni dall’ultimo episodio, torna alta la preoccupazione per un incrocio considerato da molti una vera e propria trappola.

I cittadini chiedono interventi immediati: segnaletica più visibile, controlli più serrati e l’installazione di dissuasori di velocità per obbligare gli automobilisti a rallentare. “Non possiamo aspettare che accada il peggio”, è il commento ricorrente tra chi vive e percorre quotidianamente la zona.

Ora l’appello è rivolto direttamente al Comune: servono misure concrete e rapide per mettere in sicurezza un tratto di strada che continua a registrare incidenti con preoccupante frequenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti