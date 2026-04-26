SPARI ALLA CENA DEI CORRISPONDENTI ALLA CASA BIANCA, ENNESIMO ATTENTATO ALLA VITA DI TRUMP. IL PRESIDENTE IN SALVO

Condividi

Visite: 50

46 Visite

Nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile Donald Trump è stato portato via dalla cena per i corrispondenti alla Casa Bianca dopo che un attentatore ha fatto esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco Il presidente degli Stati Uniti ha riferito che l’attentatore aveva numerose armi ed è stato preso in consegna «da coraggiosi membri» del servizio di sicurezza. I giornalisti e gli altri partecipanti alla cena si sono abbassati sotto i tavoli quando si sono sentiti i primi spari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti