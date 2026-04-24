Marano. Lettera al direttore. Fumi dai forni a legna in via Del Mare, la denuncia dei cittadini: “Aria irrespirabile all’alba”

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Cresce la protesta dei residenti di via del Mare, che hanno deciso di formalizzare un esposto-denuncia alle autorità competenti per segnalare emissioni in atmosfera ritenute moleste e potenzialmente nocive.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, da tempo un forno a legna attivo nelle prime ore del mattino sprigionerebbe fumo denso e odori acre di bruciato, invadendo abitazioni e balconi della zona. Una situazione che, spiegano i cittadini, renderebbe difficile persino aprire le finestre o stendere i panni, con disagi particolarmente gravi per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie.

Nel documento -già inviato da tempo al Comune, all’ufficio Suap e ai vigili urbani – si sottolinea anche il possibile impatto sanitario delle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa, con riferimento a polveri sottili e altre sostanze inquinanti. Da qui la richiesta di verifiche urgenti sulle autorizzazioni ambientali, igienico-sanitarie e urbanistiche dell’attività, oltre a controlli tecnici sulle emissioni.

I residenti chiedono un sopralluogo congiunto da parte di Polizia Municipale, Asl e Arpa Campania, oltre all’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, fino alla sospensione dell’attività qualora emergano irregolarità.

“Non è il profumo del pane, ma fumo che toglie il respiro”, si legge nella denuncia, che punta a riportare l’attenzione su un problema quotidiano vissuto da un intero quartiere.













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