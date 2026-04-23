Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce

Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola, poi chiama i carabinieri per costituirsi: è successo intorno alle 21 di oggi, in un appartamento al quarto piano di un condominio al civico 32, di via Salvemini, a Foggia.

La vittima è Stefania Rago, foggiana di circa 45 anni. Il femminicidio sarebbe avvenuto all’esito di un violento litigio tra i coniugi: diversi residenti della zona, infatti, avrebbero udito le urla di un uomo e una donna provenire dall’appartamento e poco dopo gli spari.

Nulla da fare per la donna, che è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e operatori sanitari del 118; questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.