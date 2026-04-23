Sorrento, verso la conclusione il mandato del Prefetto Scialla: ecco un bilancio della sua gestione

Condividi

Visite: 39

19 Visite

Il Prefetto Rosalba Scialla si è insediato alla guida del Comune di Sorrento il 29 maggio 2025, dopo essere stata nominata dal Prefetto di Napoli il 28 maggio 2025, a seguito delle dimissioni contestuali di 11 consiglieri comunali su 16 assegnati, in virtù dello scandalo giudiziario che ha coinvolto l’ex sindaco Coppola e numerosi funzionari dell’Ente.

A Sorrento, la figura del Prefetto Scialla ha assunto un rilievo che va ben oltre la mera gestione traghettatrice dell’ente. Il suo operato si è infatti caratterizzato per una presenza amministrativa forte, ordinata e concretamente orientata al ripristino della piena funzionalità dell’apparato comunale, in una fase particolarmente delicata per la vita istituzionale della città.

La scheda sulle opere pubbliche e sulle attività svolte nel periodo commissariale restituisce con chiarezza il segno di una gestione improntata a rigore, continuità amministrativa e capacità di affrontare dossier complessi: dal completamento e collaudo della scuola materna di Cesarano, alla definizione di interventi infrastrutturali strategici, fino alla riattivazione o accelerazione di procedure che presentavano criticità tecnico-amministrative, come quelle relative allo Stadio Italia, al collegamento meccanizzato con Marina Piccola, agli interventi PNRR e alla disciplina transitoria del demanio marittimo in vista del PAD e delle future procedure di evidenza pubblica.

Il tratto distintivo della sua azione, dunque, non è stato soltanto quello della gestione ordinaria, ma quello di una amministrazione di presidio, capace di rimettere in asse procedimenti, verificare situazioni di stallo, recuperare il controllo dell’azione pubblica e imprimere un metodo fondato su legalità amministrativa, verifica degli atti e responsabilità istituzionale. In questo senso, il ruolo svolto a Sorrento appare coerente con il profilo professionale del Prefetto Rosalba Scialla, figura di lungo corso, chiamata nel tempo a intervenire in realtà comunali caratterizzate da forte complessità, criticità istituzionali o esigenze di ripristino della normalità amministrativa.

É stata anche componente e Presidente di Commissioni Straordinarie in comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Proprio per questo, la presenza del Prefetto Scialla a Sorrento ha assunto anche un valore simbolico e sostanziale: affidare la guida del Comune a una figura con esperienza significativa. D’altronde la Scialla è un autentica certezza per il Ministero dell’Interno e il Ministro Piantedosi, quando vi è la necessità di ripristinare la legalità in contesti delicati viene nominata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti