METEO, QUALCHE GIORNO DI INSTABILITA’. POI DAL 24 APRILE LA PRIMAVERA VERA

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Tra venerdì 24 e giovedì 30 aprile l’alta pressione tornerà a dominare la scena meteorologica italiana, riportando un clima “gradevole” e pienamente primaverile. Le temperature si assesteranno nuovamente su valori miti, con massime “ovunque tra i 23 e i 25 gradi e qualche punto anche di 26”, accompagnate da una maggiore continuità del bel tempo.

Nel complesso, dunque, la previsione restituisce l’immagine di una primavera ormai avviata verso una fase più stabile, ma ancora capace di alternare giornate serene a brevi parentesi perturbate, in un equilibrio che rappresenta pienamente il carattere della stagione.













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