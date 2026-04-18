Marano. Giochi della Gioventù, la Socrate-Mallardo protagonista al campo scuola Virgiliano

Il 15 aprile, nello storico scenario del Campo Scuola Virgiliano, all’interno del Parco Virgiliano di Posillipo, si è svolta la fase provinciale di Napoli dei Giochi della Gioventù per le scuole secondarie di primo grado. Una manifestazione dal grande valore simbolico, tornata alla denominazione originaria e legata alla tradizione sportiva promossa da Bruno Zauli.

All’evento ha preso parte anche la provincia di Caserta, a causa dell’indisponibilità degli impianti locali, rendendo la competizione ancora più partecipata e significativa.

Ancora una volta si è distinta la Scuola Socrate Mallardo di Marano di Napoli, da anni punto di riferimento nell’atletica leggera scolastica. L’istituto, che dal 2006 ha costruito una solida tradizione sportiva culminata nell’attivazione di un indirizzo dedicato, ha ottenuto risultati di rilievo nonostante le difficoltà organizzative e infrastrutturali e la partecipazione limitata a soli sette atleti su quattordici gare complessive.

Guidati dalla professoressa Paola Vattucci, gli studenti si sono distinti nelle competizioni individuali – unica modalità di classifica prevista per questa edizione – conquistando importanti piazzamenti:

Maya Carato, primo posto nel getto del peso (3 kg);

Diego Pisano, primo posto nel salto in lungo;

Michael Cacace, primo posto nel salto in alto;

Ippolito Luigi, Diego Pisano, Michael Cacace e Raffaele Simeoli, terzo posto nella staffetta 4×100.

Risultati che confermano la vocazione sportiva dell’istituto e la capacità di emergere anche in contesti competitivi complessi, portando in alto il nome di Marano di Napoli nel panorama dell’atletica scolastica.