Accoltellamento al “Multibit” di Casoria: arrestato un minore per tentato omicidio

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su conforme richiesta della locale Procura dei Minori, nei confronti di un minore residente a Napoli, incensurato, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio.

Il provvedimento scaturisce da un’accurata attività d’indagine svolta dal personale procedente in seguito all’accoltellamento di un sedicenne occorso nella nottata del 20 ottobre 2024 presso il parco commerciale denominato “Multibit” di Casoria.

In particolare, gli operanti, grazie all’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza del luogo, all’escussione di tutte le persone informate sui fatti e a una meticolosa attività di ricostruzione degli eventi avvenuta anche con modalità tecnica, sono riusciti ad acclarare che quella sera la vittima si era interposta al fine di sedare una lite iniziata per futili motivi tra alcuni giovani, ricevendo dall’odierno arrestato un fendente all’addome. In seguito all’evento il responsabile si era allontanato dal luogo facendo perdere le proprie tracce.

Il minore, dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida.

Il minore è stato condotto in IPM in attesa di interrogatorio di garanzia da parte del GIP. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.