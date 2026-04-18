Uccide a roncolate l’ex e il suo nuovo fidanzato, poi si suicida gettandosi da una torre

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Ha ucciso a roncolate l’ex moglie e il suo nuovo compagno e poi si è tolto la vita. E’ successo a Cossombrato, nell’Astigiano. L’assassino si chiama Astrit Koni, 59 anni, in paese conosciuto come “Arturo” e di professione giardiniere. Una delle vittime è appunto la sua ex, Drita Koni. Entrambi vivevano in Italia da vent’anni.

Una strage con tre morti, che i carabinieri hanno iniziato a scoprire la notte scorsa, quando Astrit Koni si è lanciato da una torre del castello paese, di cui l’uomo aveva le chiavi. Sono bastate poche ore di indagini per ritrovare alle 12 di oggi i corpi di Drita Koni e di un altro uomo riversi in un fosso all’ingresso del paese.

I militari sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del duplice omicidio-suicidio.













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