Rapina a Napoli, il foro scavato a 4 metri di profondità: così la banda ha preparato l’assalto alle cassette di sicurezza

Un piano studiato nei minimi dettagli e realizzato anche sottoterra, a circa quattro metri di profondità. Secondo gli speleologi e gli investigatori, la banda che ha assaltato la filiale bancaria al Vomero avrebbe scavato e utilizzato percorsi nel sottosuolo con precisione quasi chirurgica, segno di sopralluoghi ripetuti e di competenze tecniche avanzate.

L’azione si è svolta in pieno giorno, con una doppia incursione: da un lato l’ingresso principale, dall’altro il sistema fognario. Almeno sei uomini avrebbero preso parte al colpo, divisi in due gruppi coordinati. All’esterno, un’auto pronta per la fuga con una targa di carta, ulteriore dettaglio che conferma la pianificazione.

All’interno della banca, circa 25 persone sono state tenute in ostaggio per un’ora sotto la minaccia delle armi, per poi essere rinchiuse in uno spazio ristretto: una mossa pensata per guadagnare tempo e facilitare la fuga. I rapinatori indossavano maschere in maglia con volti di attori famosi, dettaglio che rafforza il carattere spettacolare — quasi cinematografico — dell’operazione.

Il vero punto chiave, però, è il sottosuolo. Gli esperti parlano di cunicoli realizzati o adattati con precisione, a diversi metri sotto il livello stradale. Non si esclude che i banditi abbiano modificato percorsi già esistenti, creando varchi o addirittura chiudendoli con muri temporanei per rallentare eventuali inseguimenti. Nei tombini vicini sono stati trovati attrezzi, contenitori per il trasporto del materiale scavato e un piccolo gruppo elettrogeno.

Questo tipo di intervento, spiegano gli speleologi, richiede tempo, conoscenza delle mappe fognarie e capacità di orientamento in ambienti complessi e pericolosi. Elementi che fanno pensare a una banda altamente specializzata, probabilmente già esperta in questo tipo di colpi.

Resta centrale anche il mistero sull’obiettivo. Nel caveau non era presente denaro contante, ma soltanto cassette di sicurezza. Una scelta che appare tutt’altro che casuale. Gli investigatori valutano l’ipotesi di un basista: qualcuno che avrebbe fornito informazioni utili sulla struttura della banca o sulla relativa vulnerabilità delle cassette, senza necessariamente conoscerne il contenuto.

Le indagini proseguono tra superficie e sottosuolo, passando al setaccio ogni dettaglio: tracce di terra smossa, residui organici e corrispondenze tra i tunnel individuati e le mappe ufficiali. La sensazione è che dietro il colpo ci sia una regia esperta, capace di sfruttare ogni elemento — anche nascosto — della città.