Il Napoli si butta via con la Lazio: scudetto addio

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La Lazio sbanca ancora il Maradona per il quarto anno consecutivo. Dopo i primi due successi di Sarri (1-0 nel 2022-23 e 2-1 nel 2023-24) e quello di Baroni lo scorso anno (1-0), Sarri concede il tris nel suo ex stadio. Vittoria netta e mai in discussione. I biancocelesti si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri in avvio e di Basic in apertura di ripresa. E i gol sarebbero potuti essere anche di più (Zaccagni si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic sull’1-0, poi il portiere serbo salva anche su Tavares e Cancellieri). Per la Lazio successo meritato e di prestigio alla vigilia della partita più importante della stagione, mercoledì a Bergamo in Coppa Italia. Per il Napoli (che non perdeva in casa proprio dalla partita con la Lazio della scorsa stagione) è invece un passaggio a vuoto inatteso e per molti versi inspiegabile. La squadra di Conte può ora essere raggiunta al secondo posto dal Milan che domani affronta il Verona.