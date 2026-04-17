PIAZZA MEDAGLIE D’ORO, LA RAPINA DELL’ANNO E IL GIGANTESCO FLOP DELLE FORZE DELL’ORDINE

Cinque ore per l’arrivo del GIS da Livorno. È questo il dato che più di ogni altro alimenta interrogativi sulla gestione della rapina alla filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella, trasformata per ore in un teatro di tensione sotto gli occhi di decine di cittadini.

Mentre la città assisteva in diretta, tra video diventati virali e una folla tenuta a distanza, i nodi operativi emergevano con forza: tempi lunghi, coordinamento complesso, una macchina della sicurezza apparsa, almeno dall’esterno, lenta rispetto alla rapidità e alla spregiudicatezza del commando.

I rapinatori, travestiti con maschere da attori, hanno agito con decisione, prendendo ostaggi e gestendo la scena per un tempo significativo. Quando le forze speciali sono arrivate, la situazione risultava già evoluta e resta da chiarire se e come i malviventi siano riusciti a dileguarsi, forse sfruttando vie alternative già ipotizzate dagli investigatori.

Sul posto, intanto, la presenza delle massime autorità – dal procuratore al prefetto – ha certificato la gravità dell’evento, ma non ha placato le perplessità sull’efficacia complessiva dell’intervento. La liberazione degli ostaggi è senza dubbio un risultato importante, ma non può essere l’unico parametro di valutazione.

Perché il punto resta un altro: possibile che un colpo di tale portata, in pieno giorno e in una delle zone più frequentate della città, si sviluppi con questa dinamica senza una risposta più tempestiva e incisiva?

La sensazione, diffusa tra i cittadini, è quella di uno scarto evidente tra la velocità dell’azione criminale e quella della risposta dello Stato. Ed è su questo scarto che ora servono risposte chiare, al di là dei comunicati ufficiali e delle rassicurazioni di rito.

Più che una narrazione rassicurante, serve un’analisi lucida. Perché la sicurezza percepita passa anche da qui: dalla capacità di intervenire con efficacia, nei tempi giusti, quando la città guarda e si aspetta molto di più.