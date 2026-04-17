Cinque colpi di pistola a un 33enne: si indaga su presunta rapina a Marianella

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Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle forze dell’ordine si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola. La vittima era rimasta ferita al braccio sinistro, alle gambe e nel basso schiena. Il 33enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione in attesa di un intervento chirurgico. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima sia stata ferita in un tentativo di rapina in una zona del quartiere Marianella. Il sopralluogo dei carabinieri ha dato esito negativo. titolo Indagini in corso per verificare veridicità di quanto raccontato.













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