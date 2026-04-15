Marano. Lettere al direttore. “Sosta difficile e richieste indebite: il caso della traversa dell’ex cinema Siani”

Gentile Direttore,
mi farebbe piacere poterLe scrivere per raccontare aspetti positivi del nostro territorio; tuttavia, ancora una volta mi trovo a segnalarLe una situazione problematica.
Nella traversa del vecchio cinema Siani, in via IV Novembre, viene riferita la presenza ricorrente di una persona che richiederebbe denaro agli automobilisti per la sosta. Tale situazione, oltre a creare disagio, rappresenta un peso ulteriore per chi parcheggia quotidianamente in zona per motivi di lavoro.
Pur comprendendo le difficoltà economiche diffuse, ritengo che eventuali comportamenti insistenti o inappropriati debbano essere attenzionati, nell’interesse della sicurezza e della serenità dei cittadini.
Segnalazioni informali sembrano non aver prodotto effetti concreti; per questo motivo, confidando nella Sua sensibilità verso le problematiche del territorio, Le chiedo se sia possibile portare la questione all’attenzione delle autorità competenti, affinché possano essere effettuate le opportune verifiche.
Considerata anche la presenza diffusa di aree di sosta a pagamento, sarebbe auspicabile poter usufruire liberamente degli spazi non soggetti a tariffazione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews