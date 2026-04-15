Melito, Barretta ci ripensa e i partiti confermano la candidatura a sindaco

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Elezioni comunali Melito, partiti del centrodestra e liste civiche confermano la candidatura a sindaco di Giovanni Barretta: “La figura più autorevole e rappresentativa del progetto politico costruito per il futuro della città”.

I partiti del centrodestra Lega per Salvini Premier, Forza Italia e Unione di Centro, insieme ai progetti civici Noi con Melito, Fare sul serio e Prima Melito, rinnovano la fiducia al candidato sindaco Giovanni Barretta, individuato come la figura più autorevole e rappresentativa del progetto politico costruito per il futuro della città. La coalizione ribadisce la propria compattezza attorno a una candidatura che incarna una proposta credibile e concreta, capace di segnare una netta discontinuità rispetto al passato e di restituire fiducia ai cittadini, avviando una nuova stagione di sviluppo reale e sostenibile per la comunità melitese.

“Rinnoviamo con convinzione la fiducia in Giovanni Barretta — si legge nella nota diffusa dalla coalizione — perché rappresenta una sintesi autorevole tra esperienza, competenza e capacità di costruire un progetto amministrativo serio e condiviso. La compattezza della coalizione e la condivisione di un programma credibile costituiscono oggi una base solida, libera da personalismi e orientata esclusivamente al bene comune. Melito ha bisogno di una scelta chiara e coraggiosa. Noi siamo pronti a fare la nostra parte — conclude la nota — mettendo al centro la comunità, il dialogo con i cittadini e un’azione amministrativa concreta e responsabile.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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