FRANA NISCEMI: 13 INDAGATI. TRA LORO ANCHE MUSUMECI E SCHIFANI

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volta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra gli indagati anche Schifani e Musumeci.

L’enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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