Marano. Via Vallesana riaperta, conclusi i lavori fognari. Ora si attendono buone notizie anche sul fronte idrico per Cupa Dormiglione

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È stata riaperta al traffico via Vallesana dopo la conclusione dei lavori alla rete fognaria, avviati lo scorso venerdì e terminati nel pomeriggio di ieri. L’intervento ha consentito di risolvere le criticità presenti nella zona, restituendo la piena percorribilità della strada.

Nei prossimi giorni è previsto il completamento dell’opera con il ripristino del manto stradale, fase conclusiva che garantirà condizioni di maggiore sicurezza e decoro urbano.

Resta ora l’attenzione sul vicino tratto di Cupa Dormiglione, dove si attendono conferme ed eventuali miglioramenti sul fronte dell’erogazione idrica, a seguito del recente intervento sulla condotta. L’auspicio dei residenti è che le opere effettuate possano tradursi in benefici concreti e duraturi per la zona.













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