America’s cup. Partono i dragaggi a Bagnoli, presentato il cronoprogramma

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Il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato oggi lo stato dei lavori a Bagnoli, in vista dell’America’s Cup nel 2027, alla Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri per il Pnrr Tommaso Foti e per lo Sport Andrea Abodi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. In video collegamento l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella. Sono concluse le attivita’ di accantieramento e le principali lavorazioni preliminari; completato, su circa la meta’ della colmata, il capping ambientale con i relativi riempimenti per il livellamento dei piazzali; in corso la posa delle reti di sottoservizi; in avvio le attivita’ per le fondazioni delle gru. E’ programmato, inoltre, l’avvio delle platee destinate agli hangar dei team.

Il completamento delle opere a terra destinate alle basi operative dei team e’ previsto in modo progressivo a partire dal prossimo luglio, con priorita’ per l’area destinata al team New Zealand e per altre due basi, e con completamento dell’insieme delle basi entro ottobre di questo anno. Per le opere a mare, procede la realizzazione delle scogliere, con un livello piu’ avanzato sulla scogliera centrale e sul pennello nord. Nei primi giorni di marzo e’ stato avviato il campo prova di dragaggio, con campionamento del cumulo depositato nelle baie di dewatering e con successiva definizione di una nuova scansione temporale delle attivita’ in coordinamento con Agenzia regionale per l’Ambiente sulle soglie di torbidita’, alla piena implementazione del monitoraggio acque marine e alla funzionalita’ dei sistemi di raccolta e gestione delle acque di dewatering.

Sono ultimate le verifiche e gli approfondimenti tecnici, finalizzati a valutare le diverse ipotesi di conferimento dei fanghi derivanti dalle attivita’ di dragaggio, comprese soluzioni che prevedono il trasferimento via mare sia verso destinazioni estere che in Italia, per ridurre gli impatti sulla viabilita’ connessi alla movimentazione dei materiali. Alla luce del cronoprogramma aggiornato degli interventi, al netto di imprevistim il completamento delle attivita’ attualmente in corso nello specchio acqueo antistante la colmata e’ previsto a decorrere dal primo ottobre prossimo, in tempo utile per consentire l’alaggio delle imbarcazioni e, piu’ in generale, lo svolgimento delle attivita’ operative e logistiche funzionali all’insediamento e alla piena operativita’ dei team.













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