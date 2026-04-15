NAPOLI, L’ULTIMATUM DI DE LAURENTIIS A CONTE: “SE VUOLE ANDARE VIA, DEVE DIRMELO SUBITO NON ALL’ULTIMO MINUTO”

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“Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto”. Aurelio De Laurentiis è fermamente convinto che, se proprio dovesse consumarsi un addio, dovrebbe avvenire a breve. “Ucciderebbe la sua creatura, se la abbandonasse all’ultimo minuto, creerebbe un grosso problema. A meno che non decida immediatamente di andare via, allora avrei tempo in questi mesi per trovare qualcun altro. Altrimenti non credo che Conte lasci mai il Napoli. È serio e professionale”. Il presidente lo ha detto nell’intervista rilasciata al New York Times, in cui ha parlato molto del tecnico e della possibilità che lasci la squadra per accettare un eventuale incarico con la Nazionale. Scenario che al momento è del tutto ipotetico, come ha ricordato lo stesso De Laurentiis. “Ad oggi non abbiamo un capo della Federazione, quindi nessuno può proporgli la panchina. Bisogna prima risolvere questo problema, altrimenti dovremo aspettare le elezioni federali a giugno”.