Scuola in Campania, oltre 4.700 nuovi posti per docenti: spinta alla stabilità

In Campania prende forma un piano di rafforzamento del personale scolastico con 4.752 posti messi a concorso tra infanzia, primaria e secondaria. L’obiettivo è ridurre in modo strutturale il precariato e garantire continuità didattica agli studenti già dal prossimo anno scolastico.

L’immissione in ruolo rappresenta un passaggio centrale nella strategia nazionale, affiancando gli interventi su dispersione e qualità dell’apprendimento. Le procedure sono in fase operativa e mirano ad accelerare le assunzioni, offrendo maggiore stabilità alle scuole e alle famiglie.

Si tratta di uno degli investimenti più rilevanti degli ultimi anni sul capitale umano della scuola, considerato decisivo per consolidare i miglioramenti già registrati nel sistema educativo campano.