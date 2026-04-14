Maradona, al via il nuovo processo sulla morte: sette persone indagate

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Martedì inizia il nuovo processo per la morte di Diego Maradona, scomparso nel 2020 a seguito di un’insufficienza cardiaca. A riportarlo è la BBC, che sottolinea anche l’accusa nei confronti dello staff medico: secondo gli inquirenti i collaboratori non avrebbero prestato le cure mediche adeguate e sette persone saranno processate per omicidio premeditato. In caso di condanna, rischiano una pena compresa tra gli otto e i venticinque anni.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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