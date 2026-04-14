IRAN, TRUMP CONTRO MELONI: NON VUOLE AIUTARCI, SONO SCIOCCATO. PENSAVO AVESSE PIU’ CORAGGIO

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Donald Trump parla al Corriere della Sera. E in un’intervista rilasciata a Viviana Mazza attacca frontalmente la premier Giorgia Meloni: «Piace il fatto che la vostra presidente (del consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo».

«Le mie parole inaccettabili? È lei che è inaccettabile»

Sostiene che non le ha parlato. «No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei», sottolinea il tycoon. E sulle «parole inaccettabili», definite così dalla premier, che Trump avrebbe detto a Papa Leone XIV replica: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità». Sostiene che non parla con lei da molto tempo. «Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo».

«L’Italia non sarà lo stesso paese»

«Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese – dice ora il presidente americano -, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa». «Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto». E sulle draganine chieste aggiunge: «Ho chiesto di inviare tutto quello che vogliono, ma non vogliono perché la Nato è una tigre di carta». Sul Pontefice torna a replicare: «Non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese».













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