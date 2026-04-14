Lotito sicuro: “Malagò o Abete in Figc? Serve un commissario”

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Claudio Lotito, presidente della Lazio: “Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è il nome, il nome non c’entra niente. Se una cosa non funziona, va ristrutturata – ha ribadito Lotito –. C’è una legge istitutiva che è la 91 del 1981, 45 anni fa. Fin quando c’è quella legge, il sistema va ridisegnato tutto. Ci vuole la nomina di un commissario”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews