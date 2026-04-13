Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero, la 12enne era uscita da scuola

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Aveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. La giovane è morta per politrauma da schiacciamento. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l’albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale della città. La ragazza era appena uscita da scuola. L’incidente si è verificato intorno alle 14.15 in via Calace. Nel momento in cui l’albero si è abbattuto su di lei, Alicia era da sola e stava rientrando a casa. Secondo le ultime informazioni, la giovane era parente di un consigliere comunale.

Inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo per accertare le eventuali responsabilità relative alla morte della 12enne.













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