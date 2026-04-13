Scia luminosa nei cieli della Campania, sono frammenti di un razzo satellitare

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Ha catturato l’attenzione di tanti, poco prima dell’alba, la scia luminosa avvistata nei cieli di Puglia e Campania. Un fenomeno divenuto in poco tempo virale sui social con foto e video.

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, grazie alle immagini registrate dalle telecamere ‘All Sky’ che monitorano i cieli, ha fatto luce sul caso: a disintegrarsi nell’atmosfera, causando la lingua di fuoco che ha squarciato i cieli, è stato un razzo satellitare di quelli utilizzati per trasportare i satelliti nello spazio.













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