ArsMusic Festival: a Villaricca finale XI edizione, premiati giovani talenti da tutta Italia e dall’estero

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Si è tenuta presso la tensostruttura di Villaricca la finale dell’XI edizione dell’ArsMusic Festival, concorso dedicato alla musica emergente che negli anni si è affermato come punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti.

All’edizione 2026 hanno preso parte artisti provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, a conferma della crescente dimensione nazionale e internazionale della manifestazione.

La direzione porta la firma di Gennaro Moné, ideatore e fondatore del Festival, che da undici anni ne cura la guida artistica e organizzativa. A valutare i finalisti una giuria composta dal presidente di giuria il prof. Giuseppe Ippolito, la cantante e vocal coach Anita Galdieri e il tenore e vocal coach Stefano Landolfi.

Gli 8 vincitori:

Denise Catalano

Gennaro Cirillo

Gabriella Anna Alfano

Giordana De Fiori

Julie Angel

Noemi Gramaglia

Gaetano Puca

Paola Vittoria Schettino

prenderanno parte alla realizzazione di una compilation ufficiale ArsMusic, con distribuzione su scala mondiale.

Assegnato anche il Premio ACLI Beni Culturali, attribuito ex aequo a Denise Catalano e Julie Angel. La giuria era composta da Umberto Di Napoli (Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Calvizzano), Flavio Napoli (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, sezione di Salerno) e Pasquale Gallifuoco (Presidente ACLI Beni Culturali).

L’iniziativa si è svolta con il supporto del Sindaco di Francesco Gaudieri e la sua giunta comunale, DS Eventi di Luca Di Stazio, il fotografo Alfredo Cosentino e il Presidente Salvatore Mautone dell’associazione Idee e Concretezza insieme ai suoi giovani.

In chiusura, proprio il Sindaco ha dichiarato:

“Questa sera ho partecipato ad una bellissima manifestazione canora nella tensostruttura di Villaricca dove si sono esibite 17 voci straordinarie. Giovani talenti che rappresentano una risorsa di questo territorio. A loro l’augurio di una splendida carriera. Un sentito ringraziamento agli organizzatori per la bellissima iniziativa.”

Il Festival conferma il proprio ruolo di piattaforma di lancio per la musica emergente e di promozione della cultura musicale.













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