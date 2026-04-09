Morte Domenico, Monaldi disponibile a trattativa

Condividi

Visite: 25

53 Visite

“E’ emersa la realtà volontà di riconoscere in via stragiudiziale un risarcimento”. E’ quanto fa sapere l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto nell’ospedale Monaldi di Napoli, lo scorso 21 febbraio, a seguito di un trapianto di cuore fallito eseguito lo scorso 23 dicembre. Oggi l’avvocato Petruzzi si è recato in ospedale per un incontro ad hoc, durato circa due ore, a cui hanno preso parte, anche l’avvocato Raffaele Cuccurullo, dell’ufficio legale dell’ospedale, un penalista e un civilista esterni, e i medici legali del Monaldi e della famiglia Caliendo.

“Ci siamo dati appuntamento per il 4 maggio, – ha detto ancora l’avvocato Petruzzi – data in cui saranno definiti gli importi. A quest’incontro, come previsto dalle norme vigenti, dovranno invitati anche i medici indagati”. “Siamo fiduciosi – ha concluso il legale della famiglia Caliendo – possiamo dire che già il 4 maggio o, al massimo, l’11 maggio, in un terzo incontro già fissato, l’accordo potrà dirsi raggiunto. Ovviamente tutto dovrà prima passare il vaglio della direzione del Monaldi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti