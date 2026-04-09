“I GIORNI DI LENNON”. MICHELANGELO IOSSA PRESENTA IL SUO VOLUME ALLA FELTRINELLI DI SALERNO

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SALERNO – Prosegue il tour di presentazioni del fortunato volume di Michelangelo Iossa, “I giorni di Lennon. Da musicista a leggenda” (Diarkos).

Giovedì 23 aprile, alle ore 18:30, la Libreria Feltrinelli di Salerno (corso Vittorio Emanuele) ospiterà un incontro dedicato al musicista di Liverpool che – con i Beatles e da solista – ha segnato indelebilmente la cultura del Novecento.

Giornalista e scrittore, Michelangelo Iossa è tra i più autorevoli studiosi italiani del fenomeno Beatles, a cui ha dedicato numerosi libri, reportage, special radiotelevisivi, podcast ed eventi musicali e teatrali. Con l’autore dialogherà lo scrittore e saggista Angelo Cennamo, fondatore del seguitissimo “Telegraph Avenue” e autore di un omonimo libro, interamente dedicato alla letteratura americana.

Al centro della presentazione salernitana, gli ultimi anni di vita di John Lennon: la quotidianità al Dakota Building di New York, il ritiro dalle scene per la paternità e la rinascita artistica con Double Fantasy.

Il libro si distingue per la presenza di interviste esclusive a Yoko Ono, Sean Lennon e Julian Lennon. Il volume offre uno sguardo intimo e documentato sulla trasformazione dell’uomo in mito: un’occasione unica per riscoprire il Novecento, il “secolo che va da Lenin a Lennon”, attraverso le pagine del volume di Michelangelo Iossa.

  • Giovedì 23 aprile 2026 | ore 18:30

    Libreria Feltrinelli | corso Vittorio Emanuele | Salerno

    Ingresso libero fino ad esaurimento posti

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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