Qualiano. Via Ripuaria, alberi a rischio crollo: l’allarme del sindaco, verso l’affidamento dei lavori

A Qualiano resta alta la preoccupazione per via Ripuaria, arteria fondamentale ma sempre più pericolosa a causa di scarsa illuminazione, visibilità ridotta e numerosi incidenti. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso forte allarme, ammettendo di non dormire tranquillo soprattutto in caso di maltempo, per il rischio concreto alla sicurezza dei cittadini.

A preoccupare maggiormente è la presenza di pini ad alto fusto: un albero è già crollato un mese fa senza fare vittime solo per caso, ma nella zona ce ne sarebbero altri pericolanti pronti a cadere.

Il problema è aggravato da un rimpallo di responsabilità tra Comune, Città Metropolitana, Regione e Demanio, che ha bloccato ogni intervento nonostante solleciti e richieste anche alla Prefettura. Valutata anche l’ipotesi di intervento in danno, ma frenata dalla burocrazia.

Diverso il caso di una scuola locale, dove un albero caduto è stato rimosso subito grazie a competenze chiare.

Dopo mesi di stallo, però, emerge uno spiraglio: pare che il funzionario comunale stia individuando una ditta per affidare i lavori di messa in sicurezza e mettere fine alla vicenda.