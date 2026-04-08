Iran e la tregua di 2 settimane, prezzo petrolio crolla

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Prezzi del petrolio subito e bruscamente in calo oggi mercoledì 8 aprile dopo l’annuncio da parte del presidente Usa Donald Trump di una tregua di due settimane bella guerra con l’Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz.

Il prezzo di un barile di greggio Brent con consegna a giugno è crollato di circa il 16%, attestandosi intorno ai 92 dollari, il livello più basso da metà marzo. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) con consegna a maggio ha registrato un calo simile. I prezzi del petrolio rimangono un indicatore chiave dell’inflazione e delle preoccupazioni economiche sul mercato.













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