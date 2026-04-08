MARANO, COLPI D’ARMA DA FUOCO A CASTELBELVEDERE: FERITO PREGIUDICATO. ECCO CHI E’

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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Questa notte i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne,Antonio Luigi Perrotta, del posto e già noto alle forze dell’ordine per poi fuggire.
L’uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte (gambe e gluteo). La vittima – non in pericolo di vita – è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano in Campania.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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